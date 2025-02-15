Мантуров обсудил вопросы международных платежей с вице-президентом ОАЭ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил секретариат российского вице-премьера.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено теме взаиморасчетов и взаимодействия в финансово-банковской сфере", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие министр финансов России Антон Силуанов и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.