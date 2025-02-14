Минфин США заявил о готовности продолжать вводить санкции против энергетики РФ

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу заявил о готовности в случае соответствующих распоряжений американского президента Дональда Трампа продолжать вводить санкции против российской энергетики.

"Бессент сказал, что если Трамп попросит, то против российской энергетики введут еще санкции", - передает агентство Bloomberg.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс сказал, что Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине. "Есть экономические рычаги для оказания влияния, конечно, есть и военные рычаги", - отметил вице-президент.