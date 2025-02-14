Президент США учредил совет по энергетике для "энергетического доминирования"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об учреждении совета по энергетике, сообщают американские СМИ.

Трамп пояснил, что этот совет займется "контролем за движением к энергетическому доминированию США". Для достижения этой цели, полагает глава государства, нужно устранять бюрократические преграды, мешающие компаниям, а также содействовать инвестициям в частный сектор во всех сферах экономики.

Совет возглавит глава МВД США Дуг Бергам. Его заместителем станет министр энергетики Крис Райт.

МВД в Соединенных Штатов среди прочего курирует вопросы использования природных ресурсов на федеральных землях.