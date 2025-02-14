Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Такой вариант могут задействовать, если РФ "не сможет вести добросовестно переговоры", заявил Джэй Ди Вэнс

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине, заявил в интервью The Wall Street Jounral (WSJ) вице-президент США Джэй Ди Вэнс.

"Есть экономические рычаги для оказания влияния, конечно, есть и военные рычаги", - сказал он.

"Вэнс сказал, что вариант с отправкой войск США на Украину, если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, остается в запасе", - отмечает WSJ.

При этом он сказал, что соглашение, которое в итоге удастся получить, "шокирует многих".

Вэнс уточнил, что пока не время говорить о территориальных уступках Украины и гарантиях безопасности стран Запада Киеву; с такими деталями нужно определиться на переговорах. "Есть целый набор формулировок, конфигураций, но нас волнует то, чтобы Украина была суверенной и независимой", - объяснил Вэнс.

По его словам, Вашингтон собирается убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя. Вэнс также предложил провести перезагрузку отношений с РФ после успешного соглашения по Украине.

В среду президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позднее Трамп сказал, что в ходе разговора с Путиным значительно продвинулся в поиске решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине. Американский президент заявил, что убежден в готовности Путина урегулировать украинский конфликт мирно.

Президент США также анонсировал встречу в Мюнхене в пятницу представителей США, России и Украины для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встречу в Саудовской Аравии.