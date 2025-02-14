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Лидер Приднестровья просит ОБСЕ помочь возрождению переговорного формата "5+2"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Непризнанной Приднестровской Молдавской республики (Приднестровья) Вадим Красносельский высказался за возобновление переговоров в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США), сообщила "Интерфаксу" его пресс-служба в пятницу.

"Слом формата "5+2", отсутствие прямых переговоров высших должностных лиц Приднестровья и Молдавии ведут к негативным последствиям, которые могут оказаться непоправимыми, и яркий пример этому - энергетический кризис, спровоцированный отсутствием системного диалога", - заявил Красносельский на встрече с новым спецпредставителем председателя ОБСЕ Томасом Ленком.

Он призвал молдавские власти и международное сообщество "к диалогу, без которого деградация отношений неизбежна".

"Сейчас многие ссылаются на неблагоприятные обстоятельства для переговорного процесса. Не соглашусь. Договороспособность - производная здравомыслия. Чтобы договариваться, нужна база. "5+2" - действующая рабочая площадка. Ее надо использовать, а не держать на замке. Я прошу у ОБСЕ содействия. Оживим формат - сможем обсуждать проблемы и принимать решения. (...) Приходится констатировать, что далеко не все поддерживают наше стремление вернуть к жизни переговорный формат "5+2"", - подчеркнул тираспольский лидер.

В ходе встречи главный приднестровский переговорщик Виталий Игнатьев также выразил надежду, что "совместными усилиями удастся вернуть переговорный процесс в нормальное русло".

Ленк на встрече призвал "ориентироваться на будущее и стараться предотвратить ухудшение ситуации".

"Это нелегко, есть много проблем, над которыми предстоит работать. Положение дел, как в Молдове, так и в Приднестровье сейчас непростое. Существует много практических вопросов, которые необходимо решить, чтобы ситуация для людей стала лучше. И ОБСЕ здесь, чтобы помочь в этом процессе", - заверил дипломат.

На протяжении последних лет неизменным спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ оставался австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг. С 2016 года он представлял Евросоюз за столом переговоров в формате "5+2", а с 2020-го года стал спецпредставителем по приднестровскому урегулированию. Он завершил свой мандат в 2024 году.

В январе 2025 года на этот пост был назначен немецкий дипломат Томас Ленк. В МИД Германии он занимался европейской политикой безопасности и обороны, парламентскими делами и постсоветским пространством. Во время председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году он руководил командой, занимающейся региональными вопросами. С 2020 года занимал пост директора по Центральной Европе, а затем директора по Украине, Молдавии и Черноморскому сотрудничеству.

В начале января в Молдавии побывала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она провела ряд встреч с руководством Молдавии и администрации Приднестровья.

Формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) не функционирует уже более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в таком формате. Оно прошло в Братиславе в конце 2019 года, но завершилось безрезультатно, а ее участникам не удалось даже согласовать текст коммюнике по итогам встречи.


Приднестровье ОБСЕ Молдавия США Украина Евросоюз
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