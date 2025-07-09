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Лидер Приднестровья снова призвал к переговорам с Молдавией в формате "5+2"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский вновь призвал возобновить переговоры по урегулированию конфликта между Тирасполем и Кишиневом в формате "5+2" (с участием Рлссии, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от ЕС и США), сообщила его пресс-служба.

Красносельский 9 июля встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.

Красносельский выразил на этой встрече несогласие с высказываниями, согласно которым "в условиях отсутствия работы формата "5+2" присутствует переговорный процесс (по приднестровскому урегулированию - ИФ) в формате "1+1".

"Не могу с этим согласиться. Это обмен мнениями ряда должностных лиц. Но это не переговорный процесс. Я убежден, что срыв переговорного процесса, его стагнация - дело умышленное", - сказал он.

По его словам, "позиция Приднестровья неизменна - размораживание формата "5+2". "Это площадка не только международно-признанная, но и доказавшая свою эффективность. "5+2" задавал ритм функционирования всех переговорных механизмов. Как показывает мировая история, рано или поздно все возвращаются за стол переговоров. И в этой сложной переговорной конструкции велика роль ОБСЕ. Вы своим авторитетом, своей дипломатией можете способствовать переговорному процессу", - сказал лидер Приднестровья и призвал "объединить усилия для того, чтобы сдвинуть решение вопроса с мертвой точки".

В качестве приоритетных направлений, "требующих незамедлительного внимания", Красносельский назвал "обеспечение мира и безопасности, недопущение любого рода провокаций, экономику, соблюдение прав человека".

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев констатировал, что "Кишинев по-прежнему отказывается от конструктивного общения с Приднестровьем". "При этом международные посредники не настаивают на возобновлении устойчивой работы диалоговых механизмов в соответствии с принципами и процедурами переговорного процесса", - сказал Игнатьев.

Он также раскритиковал молдавскую сторону за выход из джентльменской договоренности о свободе передвижения должностных лиц, принятие "закона о сепаратизме" и целый ряд заявлений Кишинева против Приднестровья. "Диалог не должен быть увязан с внутриполитическими электоральными календарями одной из сторон, а для эффективной работы экспертных (рабочих) групп нужна политическая воля, иначе даже вырабатываемые на этом техническом уровне решения не претворяются в жизнь", - подчеркнул Игнатьев.

Ленк сообщил, что "продолжает общаться со всеми партнерами" и выразил надежду, что "настанет момент, когда удастся снова сесть всем вместе за стол переговоров". "А пока нужно стараться как можно больше делать в двустороннем формате", - рекомендовал Ленк.

Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта велись в формате "5+2", который не работает уже более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в таком формате. Оно прошло в Братиславе в конце 2019 года, но завершилось безрезультатно, а его участникам не удалось даже согласовать текст коммюнике по итогам встречи.

Вадим Красносельский Виталий Игнатьев ОБСЕ Приднестровье Украина
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