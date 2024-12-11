Кишинев вслед за Тирасполем инициировал введение ЧП из-за энергокризиса

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии обратится к парламенту с запросом о введении чрезвычайного положения в стране с 16 декабря сроком на 60 дней; такое постановление кабинет министров принял 11 декабря.

Чиновники объясняют это возможным прекращением поставок российского газа на левый берег Днестра с 1 января, в связи с чем могут возникнут сложности с обеспечением электроэнергией всей Молдавии.

Постановление правительства было принято после того, как Комиссия по чрезвычайным ситуациям представила доклад о необходимости введения чрезвычайного положения.

"Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион, поставляемого в соответствии с действующим контрактом между компанией "Молдовагаз" и "Газпром", приведет к возникновению гуманитарного кризиса в Приднестровском регионе, а также создаст риски для стабильности электроэнергетического сектора в Республике Молдова, включая правобережье...", - отмечается в пояснительной записке.

В случае прекращения поставок электроэнергии с Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье, принадлежит РАО ЕЭС) дефицит может быть покрыт "на основании контракта на аварийную закупку электроэнергии в Румынии" либо "бесконтрольно" через неконтролируемые потоки по высоким ценам FSkar".

Вице-премьер-министр по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что "риски, которые могут возникнуть, могут быть больше, чем энергетический кризис осенью 2022 года", когда в результате конфликта на Украине была повреждена энергетическая инфраструктура Украины.

"По сравнению с ситуацией в 2022 года риски увеличиваются в связи с потерей генерирующих мощностей в Украине, что изменило региональную ситуацию: Украина стала импортером электроэнергии, с которым Республика Молдова вынуждена конкурировать за импорт электроэнергии. Ситуация усугубляется ограниченными мощностями по импорту электроэнергии, выделенными Украине и Республике Молдова. Таким образом, в дополнение к невозможности увеличения мощностей между Румынией и Республикой Молдавии выше значения 315 МВт, весьма вероятно возникновение перегрузки, что может привести к существенному росту цен на импортируемую электроэнергию и сделает невозможным покрытие всего дефицита", - говорится в пояснительной записке.

11 декабря парламент непризнанного Приднестровья ввел чрезвычайное положение в экономике в связи с энергокризисом, запретив экспорт энергоресурсов. Эти решения связаны с заявлениями Киева о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, В случае прекращения транзита "Газпрому" будет сложно обеспечивать поставку в Приднестровье необходимых объемов газа.