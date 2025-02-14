Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джэй Ди Вэнс в пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что цель президента США Дональда Трампа заключается в достижении прочного мира на Украине, сообщают американские СМИ.

"Цель, как отмечал президент Трамп, состоит в том, что мы хотим завершить войну, мы хотим прекратить убийства, мы хотим достичь прочного долгосрочного мира", - сказал Вэнс в ходе общения с делегацией из Украины "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

"Для нас важно работать вместе, вести обсуждения, которые необходимы, чтобы завершить конфликт", - подчеркнул вице-президент США.

В среду президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.