Британские министры призвали к единству Европы и США в вопросе давления на РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - С призывом к Европе и США о необходимости единства и усиления давления на Россию по вопросам украинского урегулирования выступили британские министры иностранных дел Дэвид Лэмми и обороны Джон Хилли.

"Мы хотим донести до наших союзников мысль о необходимости демонстрировать силу", - говорится в статье министров, опубликованной в The Daily Telegraph.

Они пишут, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заявляли о желании достичь "мира через силу".

"И поддержка, которую мы оказываем Украине, предоставляет эту силу для достижения этого мира (...). Сейчас самое время усилить давление на Кремль. С силой и единством мы победим". - подчеркиваете в статье.

Авторы утверждают, что "как и мы, США признают провал Минских соглашений, сделок, заключенных с позиции разногласий и слабости".

В конечном итоге нам нужен прочный мир, "который обеспечит украинцам безопасное будущее и сдержит любую будущую российскую агрессию", настаивают министры.

Они подчеркнули, что "не должно быть никаких переговоров об Украине без Украины, и мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку на этих переговорах".

В качестве давления на Россию авторы статьи призывают к дальнейшему ужесточению санкционного режима, причем "санкции в сфере энергетики являются особым приоритетом".