Поиск

Британские министры призвали к единству Европы и США в вопросе давления на РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - С призывом к Европе и США о необходимости единства и усиления давления на Россию по вопросам украинского урегулирования выступили британские министры иностранных дел Дэвид Лэмми и обороны Джон Хилли.

"Мы хотим донести до наших союзников мысль о необходимости демонстрировать силу", - говорится в статье министров, опубликованной в The Daily Telegraph.

Они пишут, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заявляли о желании достичь "мира через силу".

"И поддержка, которую мы оказываем Украине, предоставляет эту силу для достижения этого мира (...). Сейчас самое время усилить давление на Кремль. С силой и единством мы победим". - подчеркиваете в статье.

Авторы утверждают, что "как и мы, США признают провал Минских соглашений, сделок, заключенных с позиции разногласий и слабости".

В конечном итоге нам нужен прочный мир, "который обеспечит украинцам безопасное будущее и сдержит любую будущую российскую агрессию", настаивают министры.

Они подчеркнули, что "не должно быть никаких переговоров об Украине без Украины, и мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку на этих переговорах".

В качестве давления на Россию авторы статьи призывают к дальнейшему ужесточению санкционного режима, причем "санкции в сфере энергетики являются особым приоритетом".

Дональд Трамп Владимир Зеленский США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные христиане отмечают Сретение

Православные христиане отмечают Сретение

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Минфин США заявил о готовности продолжать вводить санкции против энергетики РФ

Минфин США заявил о готовности продолжать вводить санкции против энергетики РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5858 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });