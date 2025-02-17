Польские артиллеристы проводят учения с боевой стрельбой рядом с Калининградской областью

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Польше проходят учения артиллеристов с боевой стрельбой из поставленных Южной Кореей самоходно-артиллерийских установок (САУ) К9 Thunder, сообщила пресс-служба польского Минобороны.

"Начинаем новую неделю мощными огневыми учениями 1-й артиллерийской бригады в учебном центре сухопутных войск Ожиш (город в Варминьско-Мазурском воеводстве близ границы с Калининградской областью России - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Солдаты улучшают свои навыки, взаимодействие и выполнение огневых задач на 155-мм пушках-гаубицах К9", - добавили в ведомстве.

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2, САУ К9 Thunder, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу, включая 120 К9.