Поиск

Польша разместит американские и корейские танки у границы с Белоруссией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Польше формируется новая пехотная дивизия, одну из механизированных бригад разместят близ границы с Белоруссией, сообщил через пресс-службу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"В стадии создания находится 1-я пехотная дивизия Легионов. Принято решение, что одна из бригад дивизии будет размещена в Белостоке (город в 60 км от белорусской границы - ИФ)", - сказал он и уточнил, что "это будет механизированная бригада".

"Мы хотим собрать здесь самое современное оборудование, - отметил министр. - Это хорошие новости для всей восточной части Польши. Для восточного фланга НАТО".

Формирование 1-й пехотной дивизии Легионов было начато в сентябре 2022 года. Как сообщали в Минобороны Польши, в конечном итоге дивизия будет состоять из 12 воинских частей, в том числе четырех общевойсковых бригад, артиллерийской бригады, четырех полков различных родов войск и трех специальных батальонов, расположенных в гарнизонах четырех воеводств. Ее численность превысит 30 тыс. солдат, она будет оснащена танками К2 Black Panther, Abrams и К9 Thunder, гаубицами Krab, а также беспилотными комплексами Gladius.

Минобороны НАТО Польша Белосток Белоруссия Владислав Косиняк-Камыш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

В Москве осудили убийство главы политбюро ХАМАС и призвали к сдержанности

Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливан, Иран, Ирак, ООН осудили удар Израиля по Бейруту

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов

Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов

Израиль нанес удар по Бейруту, целью был один из командиров "Хезболлы"

Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговоренного к смертной казни

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });