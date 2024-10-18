США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - США начали ежегодные командно-штабные учения Global Thunder, нацеленные на проверку боеготовности американских ядерных сил, сообщило Стратегическое командование страны.
Их целью названо "повышение ядерной готовности и обеспечение надежных и эффективных стратегических сил сдерживания".
При этом подчеркивается, что эти ежегодные учения не являются ответом на действия какой-либо страны или текущие мировые события.
В рамках Global Thunder будет увеличено количество полетов американских стратегических бомбардировщиков.