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США запросили у стран ЕС разъяснения по поводу гарантий безопасности для Киева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти США запросили у европейских стран разъяснений по поводу того, на какие гарантии безопасности Украины они готовы пойти, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства документы.

"Администрация президента США Дональда Трампа пытается выяснить детали того, какой вклад европейские союзники будут вносить в обеспечении гарантий безопасности Киева и в сдерживании Москвы в будущем", - передает агентство.

В Вашингтоне хотят выяснить, желают ли европейские государства выделять своих военных для реализации того или мирного соглашения, какую поддержку от США требует этот процесс; а также, что европейцы могут предпринять для усиления переговорных позиций Киева. Кроме того, Соединенные Штаты желают получить ответ, как будут реагировать в Европе, "если какие-либо из развернутых ею войск подвергнутся атаке России".

По словам европейских дипломатов, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, как ожидается, будет обсуждать эти вопросы с европейцами в феврале.

По информации Bloomberg, США ранее пытались узнать у европейских государств, какое дополнительное оборудование они могут направить Украине, как они могут усилить действующие против РФ санкции и применить ограничительные меры против структур в третьих странах в связи с их поддержкой России. В Вашингтоне также хотели бы понять, как ЕС сможет обеспечить доступ Украине к своему общему рынку.

В американской администрации не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать информацию.

Телеканал Euronews ранее передавал, что европейские руководители будут обсуждать в Париже на экстренном совещании события на Украине в свете намерений США вести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Euronews напомнил, что спецпосланник Келлог, которого в понедельник ожидают в Брюсселе, заявил, что Европа не будет участвовать в предполагаемых мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

США ЕС Европа Украина
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