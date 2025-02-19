Глава Евросовета консультируется с лидерами стран ЕС по гарантиям безопасности для Киева

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта приступил к консультациям с государствами-членами ЕС по вопросам помощи Украине и гарантий безопасности для Киева, сообщил один из официальных представителей Евросоюза.

"Председатель Кошта начал сейчас систематический и структурированный процесс консультаций с лидерами (стран ЕС - ИФ), основанный на вопросах, сосредоточенных вокруг двух тем: поддержка Европейским союзом Украины и гарантии безопасности", - заявил чиновник в среду журналистам в Брюсселе.

По его словам, не исключается организация внеочередного Европейского совета по соответствующей тематике, однако на данный момент нет планов проведения чрезвычайного саммита ЕС. "Решение о следующих шагах будет принято на основе этих консультаций", - отметил представитель ЕС.