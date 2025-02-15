Спецпосланник Трампа пообещал учитывать мнение Европы на переговорах по Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США на переговорах по украинскому урегулированию будут учитывать мнение Европы, однако самих европейцев на этих консультациях может и не быть, заявил в субботу спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

"Мы не хотим превращать этот процесс в обсуждения в широком формате", - приводит телеканал NBC слова, сказанные Келлогом во время разговоров с участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

"Келлог пояснил, что, возможно, физически Европы за столом переговоров может и не быть. Однако ее интересы учтут", - отмечает NBC.

При этом Келлог заявил, что пока не может рассказать, каким он видит предоставление гарантий безопасности Украине по итогам урегулирования конфликта. Спецпосланник пояснил, что на данный момент занят сбором информации для подготовки к переговорному процессу.

Он также пояснил, что отвечает за контакты с Украиной и союзниками США, тогда как другие представители администрации США, со своей стороны, занимаются диалогом с Россией.