Поиск

Спецпосланник Трампа пообещал учитывать мнение Европы на переговорах по Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США на переговорах по украинскому урегулированию будут учитывать мнение Европы, однако самих европейцев на этих консультациях может и не быть, заявил в субботу спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

"Мы не хотим превращать этот процесс в обсуждения в широком формате", - приводит телеканал NBC слова, сказанные Келлогом во время разговоров с участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

"Келлог пояснил, что, возможно, физически Европы за столом переговоров может и не быть. Однако ее интересы учтут", - отмечает NBC.

При этом Келлог заявил, что пока не может рассказать, каким он видит предоставление гарантий безопасности Украине по итогам урегулирования конфликта. Спецпосланник пояснил, что на данный момент занят сбором информации для подготовки к переговорному процессу.

Он также пояснил, что отвечает за контакты с Украиной и союзниками США, тогда как другие представители администрации США, со своей стороны, занимаются диалогом с Россией.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися

Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Православные христиане отмечают Сретение

Православные христиане отмечают Сретение

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5861 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе341 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });