Премьер Испании надеется на участие ЕС в украинском урегулировании

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз должен сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил в ночь на вторник премьер Испании Педро Санчес.

"Мир на Украине нужно восстановить с активным участием ЕС", - приводят его слова испанские СМИ.

Санчес подчеркнул, что в переговорах должен участвовать и Киев.

Он выразил надежду, что после завершения кризиса ЕС станет сильнее.

Санчес также заявил, что на данном этапе нет смысла рассуждать о возможности отправки испанского миротворческого контингента на Украину. "Ведь там все еще идет война", - пояснил он.

Глава правительства Испании в понедельник вечером принял участие в неформальной встрече лидеров ряда стран Европы. Целью встречи, в частности, было обсуждение украинского кризиса.