Поиск

ЕС рассматривает создание нового фонда поддержки Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз предпринимает еще одну попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине путем создания нового фонда, сообщило польское издание Money.pl.

Обсуждение новой инициативы начнут во вторник послы стран-членов ЕС. Ее основные положения были представлены в документе, в котором подчеркивается, что "главной целью является удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины".

В качестве приоритетных потребностей называются крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности, восстановление бригад ВСУ (обучение и оснащение), совместные усилия по укреплению украинского промышленного оборонного сектора.

Предполагается, что средства в фонд будут поступать из двух источников: за счет добровольных взносов государств-членов, пропорционально их национальному доходу, а также от прибыли от замороженных российских активов, которая, по оценкам, в этом году может составить до 900 млн евро.

Издание отмечает, что "на данном этапе конкретная сумма в документе не предоставлена".

В публикации говорится, что новая инициатива "предусматривает гибкий подход к расходованию средств, который направлен на уважение статуса некоторых стран ЕС, например, тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах".

Чтобы новый механизм стал общеевропейским, с ним должны согласиться все страны Евросоюза, "однако, чтобы избежать тупиковой ситуации, участие в инициативе может быть добровольным", подчеркивает Money.pl.

Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 20 пострадавших при аварии самолета в Канаде доставлены в больницы

Израильская армия покинула южный Ливан, оставив под своим контролем пять пунктов

Израильская армия покинула южный Ливан, оставив под своим контролем пять пунктов

Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры РФ и США

Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине

Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине

Самолет из США совершил жесткую посадку в аэропорту Торонто, есть пострадавшие

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США запросили у стран ЕС разъяснения по поводу гарантий безопасности для Киева

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });