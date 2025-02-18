ЕС рассматривает создание нового фонда поддержки Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз предпринимает еще одну попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине путем создания нового фонда, сообщило польское издание Money.pl.

Обсуждение новой инициативы начнут во вторник послы стран-членов ЕС. Ее основные положения были представлены в документе, в котором подчеркивается, что "главной целью является удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины".

В качестве приоритетных потребностей называются крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности, восстановление бригад ВСУ (обучение и оснащение), совместные усилия по укреплению украинского промышленного оборонного сектора.

Предполагается, что средства в фонд будут поступать из двух источников: за счет добровольных взносов государств-членов, пропорционально их национальному доходу, а также от прибыли от замороженных российских активов, которая, по оценкам, в этом году может составить до 900 млн евро.

Издание отмечает, что "на данном этапе конкретная сумма в документе не предоставлена".

В публикации говорится, что новая инициатива "предусматривает гибкий подход к расходованию средств, который направлен на уважение статуса некоторых стран ЕС, например, тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах".

Чтобы новый механизм стал общеевропейским, с ним должны согласиться все страны Евросоюза, "однако, чтобы избежать тупиковой ситуации, участие в инициативе может быть добровольным", подчеркивает Money.pl.