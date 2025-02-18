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Мелони осталась недовольна консультациями в Париже по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников прошедших в Париже консультаций лидеров ряда европейских стран работать вместе с США над урегулированием конфликта на Украине, а не противостоять им, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

По ее информации, Мелони заявила остальным участникам, что выступает против учреждения "антитрамповского формата" по Украине. Более того, она подчеркнула, что США стремятся решить конфликт, "а мы должны помочь им в этом".

Кроме того, отмечает газета, Мелони осталась недовольна форматом встречи, так как считает, что тему Украины нужно обсуждать вместе с руководителями всех стран Евросоюза, включая те, которые ближе всего находятся к России. От общения с журналистами по итогам встречи итальянский премьер отказалась.

В Париже в понедельник вечером собрались главы Франции, ФРГ, Испании, Италии, а также - руководители ЕС и НАТО.

Экстренные консультации организовал президент Франции Эммануэль Макрон на фоне инициатив США по решению украинского кризиса. Как сообщалось, конкретных решений на встрече принято не было.

Евросоюз НАТО США ФРГ
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