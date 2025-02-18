Уолц заявил о стремлении США решить украинскую проблему быстро и на постоянной основе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон нацелен на окончательное, а не временное урегулирование украинской проблемы, стремится к быстрой работе в этом направлении, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде. Об этом сообщает Bloomberg.

"Нужно положить войне конец, а не искать временного решения", - сказал Уолц и отметил, что президент США Дональд Трамп настроен действовать "очень быстро" в решении украинского кризиса.

На постоянном решении кризиса, а не временном перемирии настаивала Москва.