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Офис Нетаньяху сообщил, что ХАМАС освободит шестерых израильских заложников в субботу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Шестеро израильских заложников выйдут на свободу в субботу в рамках первого этапа соглашения с палестинской группировкой ХАМАС, подтвердил во вторник офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Если соглашение в Каире будет выполнено, это будет важным достижением для Израиля", - передаёт слова неназванного израильского чиновника The Times of Israel.

Собеседник издания отметил, что освобождение шестерых заложников является результатом продолжающихся переговоров в Каире.

Министерство внутренних дел Израиля также сообщило, что в четверг Израилю передадут тела четвертых погибших заложников, их имена, однако, не оглашены.

Между тем телеканал Al Ghad сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф проинформировал Египет о начале переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

ХАМАС Израиль
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