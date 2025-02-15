МИД РФ поблагодарил партнеров за помощь в освобождении заложника ХАМАС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Москва признательна палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в освобождении удерживаемого в заложниках ХАМАС россиянина Александра Труфанова, намерена и дальше добиваться возвращения домой еще одного соотечественника, заявили в субботу в МИД РФ.

"Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника, уроженца Донбасса М. Харкина, а также внимательного отношения руководства ХАМАС к другим гуманитарным просьбам российской стороны", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что в субботу на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между ХАМАС и Израилем в январе 2025 года, был освобожден удерживавшийся в анклаве в числе других заложников Труфанов.

"Это стало возможным в результате настойчивых и целенаправленных действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством движения ХАМАС", - заявила представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что бойцы палестинской группировки ХАМАС в субботу вернули свободу трем заложникам, в частности, россиянину Труфанову.

Александр Труфанов, который переехал в Израиль из Ростова-на-Дону, был захвачен ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.