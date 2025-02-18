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ЕС готовит пакет военной помощи Киеву минимум на 6 млрд евро

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза ведут работу над крупнейшим пакетом военной помощи для Украины на сумму как минимум 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По их словам, цель нового пакета - укрепление позиции Киева на начальной стадии возглавляемых США переговоров с Россией.

Информацию о пакете могут обнародовать перед ожидаемым 24 февраля визитом делегации Еврокомиссии в Киев.

Два источника Politico уточнили, что финальная стоимость пакета может возрасти и до 10 млрд евро и выше: величина будет зависеть от того, что различные государства ЕС в итоге смогут послать из своих арсеналов для Украины. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе на следующей неделе должны будут оценить содержание пакета. Дипломаты ЕС пока что прорабатывают детали инициативы, запрошенной Европейской службой внешних связей.

Страны могут направить Киеву оружие или деньги: финансовый вклад будет зависеть от ВВП конкретного государства. В пакет может войти разное оружие, включая 1,5 млн артиллерийских снарядов и системы ПВО.

Однако, поясняет Politico, неясно, одобрит ли весь ЕС этот пакет или лишь группа его государств. Один дипломат разъяснил, что единогласное одобрение представляется маловероятным из-за позиции Венгрии.

Евросоюз США Венгрия Украина Еврокомиссия
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