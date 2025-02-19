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Трамп не исключил встречу с Путиным уже в феврале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале.

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"Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

На пресс-конференции во Флориде он также назвал важной частью своей работы на посту американского президента урегулирование кризисов, разразившихся в мире до его возвращения к власти.

"Я как пожарный. Мне нужно потушить пламя по всему миру", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен переговорами Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии по украинскому кризису.

"Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - заявил он.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин встреча
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