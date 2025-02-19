Трамп заинтересовался судьбой выделенных Киеву денег

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы прояснить, как Украина использовала американскую помощь.

"Где оказались все переданные деньги, куда их переводят? Я ни разу не видел, чтобы кто-то подсчитал это. Мы передали сотни миллиардов долларов, и я не видел никакой отчетности", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что не знает, где оказалась половина выделенных Штатами средств.

"Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много", - добавил американский президент.

"Им надо выяснить, куда деваются деньги", - подчеркнул он.