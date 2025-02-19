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Напавшего на экс-премьера Японии Кисиду приговорили к 10 годам тюрьмы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, бросивший в 2023 году самодельное взрывное устройство в занимавшего на тот момент пост премьер-министра Японии Фумио Кисиду, приговорен к 10 годам тюремного заключения, сообщает в среду агентство Kyodo.

Окружной суд Вакаямы признал 25-летнего Рюдзи Кимуру виновным в покушении на убийство, а также в четырех других преступлениях, связанных с законами о взрывчатых веществах и оружии. Изначально прокуратура запрашивала для него 15 лет тюремного заключения.

Суд постановил, что Кимура понимал, что его нападение могло привести к гибели Кисиды или находящихся рядом людей.

В начале судебного процесса в феврале подсудимый заверил, что не собирался убивать премьера, а только хотел привлечь внимание общественности, так как был недоволен избирательной системой Японии.

В апреле 2023 года Кимура, находясь в 10 м от премьера в толпе из примерно 200 человек на предвыборном мероприятии, бросил самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва политик не пострадал. Нападавшего задержали на месте событий, у него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.

Япония Фумио Кисида
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