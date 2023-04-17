Полиция передала прокуратуре мужчину, бросившего взрывное устройство в премьера Японии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Японии в понедельник утром передала прокуратуре задержанного после инцидента с японским премьером Фумио Кисидой, сообщает телекомпания NHK.

"Рюдзи Кимура, безработный из города Каваниси префектуры Хего, арестованный по подозрению в силовом воспрепятствовании выполнению рабочих обязанностей, был доставлен в прокуратуру Вакаямы около 08:40 утра (02:40 мск)", - говорится в сообщении.

В субботу 24-летний Рюдзи Кимура, находясь в 10 метрах от премьера в толпе из примерно 200 человек, бросил самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва Кисида не пострадал. Нападавшего задержали на месте событий, у него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.

В воскресенье полицейские обыскали его дом, где был обнаружен порошок, похожий на порох, металлические трубы и инструменты. Предполагается, что подозреваемый самостоятельно изготовил самодельные взрывные устройства.