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Белоруссия примет участие в заседании ПА ОБСЕ в Вене

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Национального собрания Белоруссии примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 20-21 февраля в Вене, сообщили в Палате представителей парламента.

"20 - 21 февраля 2025 года делегация Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ под руководством председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Рачкова С.А. примет участие в 24-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет в городе Вене (Австрийская Республика), - говорится в сообщении. - Запланированы выступления членов белорусской делегации по тематике повестки дня зимнего заседания ПА ОБСЕ, проведение встреч с парламентариями государств - участников ОБСЕ".

Программой сессии предусмотрены заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ и трех общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также совместные заседания указанных комитетов.

В июне 2024 года белорусскую делегацию не допустили к участию в 31-й сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.

ОБСЕ ПА ОБСЕ Белоруссия Вена
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