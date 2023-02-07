Австрия подтвердила готовность выдать визы российской делегации для участия в ПА ОБСЕ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь МИД Австрии Антония Праун сообщила о готовности ее страны выдать ограниченное количество виз российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-24 февраля, пишет издание Foreign Policy.

"Австрийское правительство готово выдать ограниченное количество виз российским парламентариям, чтобы дать им возможность принять участие в ключевой встрече на международном форуме по безопасности в конце этого месяца", - приводит ее слова издание.

Ранее первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"Мы получили заверения австрийской стороны, что они нам обеспечат проезд, что соответствует регламенту ПА ОБСЕ, обеспечат проезд всем членам российской делегации, равно как и членам делегации Белоруссии, чтобы мы участвовали в этой февральской сессии, традиционно проходящей в столице Австрии", - сказал Джабаров.

По его словам, в настоящее время парламентарии занимаются получением виз и готовятся к поездке.