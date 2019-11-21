Москва раскритиковала ОБСЕ из-за оценки парламентских выборов в Белоруссии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона приветствует успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов, обращает при этом внимание на политизированность и необъективность оценок голосования миссией наблюдения под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В четверг вечером МИД РФ опубликовал на своем сайте комментарий по поводу парламентских выборов в Белоруссии. В нем отмечается, что за избирательной кампанией наблюдали более тысячи международных представителей, в том числе 350 человек из России. Многие входили в состав миссий различных международных организаций, подчеркнули в МИД.

"Наблюдатели от СНГ, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ИФ), Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам", - подчеркивается в комментарии.

В то же время объединенная миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ заявиала, что данная избирательная кампания "не отвечала международным стандартам демократических выборов" и демонстрировала "полное пренебрежение" к свободе собраний и выражения мнений, обратили внимание в МИД РФ.

"Российская сторона приветствует успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов", - заявили на Смоленской площади. В МИД РФ выразили сожаление, что с критикующими выборы в Белоруссии ОБСЕ и ПАСЕ "солидаризировались США и страны Евросоюза".

Российская сторона надеется "на эффективную работу с новым составом белорусского парламента, в том числе в рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России", также говорится в комментарии.

18 ноября ПАСЕ и ОБСЕ раскритиковали прошедшие в Белоруссии выборы, их представители отметили, что белорусская сторона не выполнила рекомендации, данными ей двумя организациями. Белорусские правозащитники заявили о грубых нарушениях в ходе этой избирательной кампании.

В воскресенье, 17 ноября, в Белоруссии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, в голосовании приняло участие 77,22% избирателей. Председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина ранее раскрыла личности ряда избранных депутатов.