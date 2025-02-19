В Минске заявили, что совместные с Россией учения "Запад" не угрожают Европе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В проведении в Белоруссии совместных с Россией учений "Запад" нет ничего чрезвычайного, и они не несут угрозы соседям республики, заявил "БелТА" госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Нас упрекают, что мы в этом году будем проводить совместные учения с Российской Федерацией. Но это только две страны. И все проходит на плановой основе. Раз в два года мы проводим такие учения, связанные с подготовкой региональной группировки войск Союзного государства. Поэтому ничего чрезвычайного нет, и эти учения не представляют угрозы для наших соседей", - сказал он.

Вольфович отметил, что Белоруссия, в отличие от стран Запада, готова приглашать на свои совместные учения зарубежных наблюдателей. Он напомнил, что в республике сейчас проходит плановая проверка боеготовности армии, идет этап интенсивной боевой подготовки.

"Это та система подготовки Вооруженных Сил, которая заложена у нас на постоянной основе. Несмотря на это, нас упрекают, что мы проводим мероприятия, направленные на угрозу кому-то. Это абсолютно не так", - сказал Вольфович.

Он отметил, что на территории Польши и стран Балтии в 2025 году заявлено проведение около 100 учений. По сравнению с этим количество запланированных учений в Белоруссии, по его словам, мизерное.