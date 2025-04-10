Лукашенко подписал директиву о проведении военных учений "Запад-2025"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в интервью МГТРК "Мир", что подписал директиву по предстоящим совместным с Россией военным учениям "Запад-2025":

"Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что их здесь организовывать надо", - заявил президент и добавил, что уже определены полигоны для учений.

"Несмотря на то, что идет война, специальная военная операция, мы с президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения", - отметил глава государства.

Белоруссия должна сыграть важную роль в данных учениях, считает Лукашенко.

"Потому что сейчас большое отвлечение войск Российской Федерации. Настало время и нам показать, что мы многое умеем. Здесь будут присутствовать и российские войска. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы защитить наше общее Отечество", - заявил он.

Лукашенко считает, что из-за роста экономические противоречия в мире могут перерасти в военное противостояние.

"Мы учитываем все эти конфликты. Мы видим, что эта конфликтность растет. И будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Сегодня идет торговая, экономическая война. Ясно, что - не дай бог, конечно - она может перерасти в военное противостояние", - сказал он.

Вопрос об учении "Запад-2025" Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным 7 апреля, сообщила тогда пресс-служба главы белорусского государства.

В январе 2025 года помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск уже уведомил западные страны о предстоящем в этом году совместном с Россией учении "Запад-2025". По словам Ревенко численность учений превысит 13 тысяч человек личного состава.