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Учения ОДКБ в 2025 г. пройдут в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В 2025 году учения ОДКБ пройдут на территории четырех стран-участниц - Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов в среду.

"План оперативно-боевой подготовки на 2025 год также принят. У нас учения пройдут в Белоруссии, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане", - сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ОДКБ в 2024 году.

По его словам, на территории Киргизии пройдут командно-штабные учения "Рубеж - 2025", оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии в рамках оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2025".

Кроме того, в Киргизии состоится следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она запланирована на конец 2025 года.

В 2024 году учения ОДКБ прошли на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

ОДКБ Белоруссия Киргизия Казахстан Таджикистан
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