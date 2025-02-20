Стармер поддержал решение Зеленского не проводить президентские выборы во время конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: EPA\TASS

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонной беседе с президентом Украины Зеленским заявил, что считает отказ Зеленского от проведения президентских выборов в условиях вооруженного конфликта правомерным.

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время конфликта", - говорится в сообщении офиса Стармера.

В качестве примера он заявил, что так поступила Великобритания во время Второй мировой войны.

Офис отметил, что британский премьер подчеркнул "необходимость совместной работы всех сторон", а также заявил о "поддержке усилий под руководством США по установлению прочного мира на Украине".

Заявление Стармера было сделано после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "президентом без выборов" и обвинил его в отказе от их проведения.