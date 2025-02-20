Поиск

Стармер поддержал решение Зеленского не проводить президентские выборы во время конфликта на Украине

Стармер поддержал решение Зеленского не проводить президентские выборы во время конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: EPA\TASS

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонной беседе с президентом Украины Зеленским заявил, что считает отказ Зеленского от проведения президентских выборов в условиях вооруженного конфликта правомерным.

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время конфликта", - говорится в сообщении офиса Стармера.

В качестве примера он заявил, что так поступила Великобритания во время Второй мировой войны.

Офис отметил, что британский премьер подчеркнул "необходимость совместной работы всех сторон", а также заявил о "поддержке усилий под руководством США по установлению прочного мира на Украине".

Заявление Стармера было сделано после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "президентом без выборов" и обвинил его в отказе от их проведения.

Кир Стармер Украина Великобритания Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французский премьер преодолел очередной вотум недоверия в парламенте

Французский премьер преодолел очередной вотум недоверия в парламенте

Вэнс предостерегает Зеленского от публичной критики в адрес Трампа

Вэнс предостерегает Зеленского от публичной критики в адрес Трампа

Трамп заявил, что Зеленскому следует поторопиться с урегулированием кризиса

Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

Глава Евросовета консультируется с лидерами стран ЕС по гарантиям безопасности для Киева

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5885 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });