Стармер и Макрон в ближайшее время прибудут в Вашингтон

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вскоре посетят США, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

"Он (Стармер - ИФ) скоро приедет. Он попросил об этом", - сообщил Трамп в ответ на вопрос о дате визита британского премьера.

"Возможно, в понедельник", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон также нанесет визит в США в ближайшее время.