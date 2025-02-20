Стармер и Макрон в ближайшее время прибудут в Вашингтон
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вскоре посетят США, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
"Он (Стармер - ИФ) скоро приедет. Он попросил об этом", - сообщил Трамп в ответ на вопрос о дате визита британского премьера.
"Возможно, в понедельник", - сказал американский лидер.
Трамп добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон также нанесет визит в США в ближайшее время.