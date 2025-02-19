Трамп заявил, что Зеленскому следует поторопиться с урегулированием кризиса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.

"Зеленский отказывается от проведения выборов, он непопулярен в украинских опросах, единственное, в чем он был хорош, так это в том, чтобы вертеть предыдущим президентом Джо Байденом, как он хотел. Диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстрее, иначе от его страны ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного участия.

"Владимир Зеленский убедил США потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, и которая никогда не должна была начаться, но с которой он не сможет покончить без Трампа", - написал американский президент.

"Сейчас мы ведем успешные переговоры с российской стороной об окончании этой войны, и по всеобщему признанию, это под силу только Трампу и его администрации", - отметил он.

До этого Трамп также заявлял, что хотел бы прояснить, как была использована выделенная США помощь для Украины.

По его словам, "Зеленский сказал неделю назад, что не знает, где оказалась половина средств, выделенных США". "Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много", - добавил Трамп.