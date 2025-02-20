В Киргизии введение института присяжных отложили на 2035 год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров перенес введение института присяжных в стране на 1 января 2035 года, сообщила его пресс-служба.

"Садыр Жапаров подписал закон о приостановлении действия закона "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Согласно закону, предусматривается приостановление действия республиканского закона "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и главы 45 УПК Киргизии до 1 января 2035 года", - говорится в сообщении.

Приостановка действия закона связана с обеспечением к 2035 году эффективного функционирования института присяжных заседателей, созданием необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

Парламент одобрил этот закон 13 февраля.