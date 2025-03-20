В ООН заявили о снижении демократических принципов в Киргизии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что в Киргизии наблюдается спад принципов демократии.

"Последние события в Киргизии касательно ареста блогеров, журналистов и активистов свидетельствуют о снижении демократических принципов. В стране сужается гражданское пространство, создаются ограничения, появилась боязнь", - заявил он на пресс-конференции.

Верховный комиссар акцентировал внимание на заявлениях арестованных граждан и активистов, которые заявляют об ущемлении своих прав. "Демократия сжимается. За каждое заявление могут привлечь к уголовной ответственности, хотя независимая юриспруденция должна гарантировать отсутствие давления со стороны правоохранительных органов и судебной системы. Я рекомендую правительству Киргизии провести всесторонний обзор законодательства с участием гражданского общества", - сказал Тюрк.

По его словам, ограничения на свободу слова и собраний вызывает сопротивление среди населения.

"В стране должны существовать возможность на мирные собрания, независимая юриспруденция и разнообразие политических взглядов. Хотелось, чтобы в Киргизии была обеспечена свобода слова, чтобы страна выполняла свои международные обязательства", - заключил Тюрк.

Он отметил конструктивный диалог с президентом Киргизии Садыром Жапаровым по озвученным вопросам, а также он положительно оценил решение вопроса по делимитации киргизско-таджикской границы.