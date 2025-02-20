Макрон видит угрозу безопасности Франции в событиях вокруг Украины

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая в четверг на вопросы французов через свой аккаунт в сети Х, заявил об угрозе для страны из-за ситуации, складывающейся вокруг Украины.

"Наша безопасность и интересы Франции поставлены на карту", - сказал Макрон в прямом эфире из Елисейского дворца.

Он заявил, что двусторонние российско-американские контакты по украинскому урегулированию вызывают тревогу.

"Мы хотим мира, а не прекращения огня, который стал бы капитуляцией Украины", - заявил президент республики, призвав европейских партнеров умножить усилия в военной области.

По его словам, Франция обладает "сильной, самой эффективной армией в Европе", но в нынешних условиях, когда США объявляют, что европейцы должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, необходимы дополнительные усилия по укреплению безопасности перед лицом "российской угрозы".

"По существу, первая цель - провести хорошие переговоры по прочному миру на Украине и защитить наши интересы. Вторая цель для нас самих - мы должны усилить нашу позицию, нужно расходовать больше и лучше совместными европейскими усилиями и быстро принять решения на национальном и европейском уровнях, чтобы Европа была более автономной, более сильной, потому что на карте наша безопасность", - сказал французский лидер.

Он пояснил, что Франция не намерена посылать на Украину военных с целью ведения боевых действий, но не исключил отправку французских войск "после договоренности о мире (...), чтобы гарантировать безопасность украинцев" и "гарантировать мир, когда по нему будет достигнуто и подписано соглашение".

Подтвердив свой визит в США на следующей неделе, Макрон выразил уважение американскому президенту Дональду Трампу, добавив, что тот его тоже уважает. Президент Франции рассчитывает убедить Трампа в том, что "его интерес тот же, что и наш".

Макрон также выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после недавних высказываний о нем Трампа и анонсировал телефонный разговор с украинским лидером в 20:00 (22:00 по Москве).