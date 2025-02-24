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Перед визитом в США Макрон переговорил с рядом европейских лидеров

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии своего визита в Вашингтон сообщил в сети X о проведенных им консультациях с лидерами нескольких стран Европы и руководителями институтов ЕС.

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"За последние несколько часов я поговорил с (главой Еврокомиссии) Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета (Антониу Коштой), (канцлером ФРГ) Олафом Шольцем, (премьером Великобритании) Киром Стармером, (президентом Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном", - написал Макрон в своем сообщении.

"После обсуждений в последние несколько дней с европейскими коллегами и союзниками мы стремимся к тому, чтобы мир вернулся на Украину справедливым, прочным и долгосрочным образом, а безопасность европейцев была укреплена в ходе всех предстоящих переговоров", - заявил французский президент.

Макрон, отвечая 20 февраля на вопросы французов через аккаунт сети X, подтвердил, что посетит США на следующей неделе.

США Франция Эммануэль Макрон
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