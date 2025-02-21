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Трамп угрожает странам БРИКС пошлинами в 150% в случае их отказа от доллара

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал странам БРИКС 150-процентными пошлинами в случае, если они хотя бы упомянут об "уничтожении доллара".

"Что касается БРИКС. (...) Они собирались создать новую валюту; они, возможно, хотели использовать юань. (...) (Экс-президент США Джо - ИФ) Байден сказал, что это сложная ситуация. (...) Первое, что я сказал: любая страна БРИКС, которая упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%", - заявил Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.

Он отметил, что США не нужны товары стран БРИКС.

"Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы не слышали ничего от стран БРИКС", - сказал американский лидер.

Кроме того, президент США заявил, что введение пошлин на импорт может привести к полному отказу от подоходного налога в стране.

"Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает", - отметил он.

Ранее Трамп заявлял, что страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут стопроцентные тарифы на ввоз товаров в США.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле", при этом любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой".

Дональд Трамп Байден США БРИКС
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