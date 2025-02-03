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Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США

Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Мексики и США Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп пришли к соглашению о том, чтобы отсрочить на месяц 25-процентные пошлины, которые планировала ввести новая американская администрация с 4 февраля, передает EFE.

По данным агентства, они договорились об этом по телефону 3 февраля.

По словам Шейнбаум, у нее состоялась "добрая беседа" с Трампом. "С сегодняшнего дня на месяц введение пошлин поставлено на паузу", - написала она в соцсетях.

Президент Мексики также отметила, что рабочие группы двух стран с сегодняшнего дня начнут работу по проблемам торговли и обеспечения безопасности.

В Белом доме уже также подтвердили договоренность об отсрочке введения пошлин.

"Мы договорились незамедлительно поставить на паузу ожидаемые тарифы - на месяц, в течение которого у нас будут переговоры, возглавляемые госсекретарем Марко Рубио, главой министерства финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Латником, а также высокопоставленными представителями Мексики", - написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, он сообщил, что президент Мексики согласилась развернуть на границе с США 10 тыс. солдат с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила в США и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

1 февраля Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии. Лидеры Мексики и Канады Шейнбаум и Джастин Трюдо обсуждали это решение и ответные меры со своей стороны.

2 февраля стало известно, что Канада вводит 25-процентные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США. Президент Мексики, как сообщалось, поручила Министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

3 февраля Трамп в соцсети сообщил, что уже провел один телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и до конца дня поговорит с ним еще раз.

Дональд Трамп Канада США Мексика Клаудия Шейнбаум
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