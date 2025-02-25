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Авианосец "Гарри Трумэн" возобновил патрулирование в Средиземноморье после аварии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Harry Truman вышел на патрулирование в Восточное Средиземноморье из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит вслед за ремонтом корпуса после столкновения с сухогрузом вблизи побережья Египта, сообщили ВМС США.

Его палубная авиация начала регулярные полеты.

Авианосец столкнулся с грузовым судном Besiktas-M под панамским флагом вблизи египетского порта Порт-Саид 12 февраля в 23:46 по местному времени. По данным 6-го оперативного флота США, у него была повреждена платформа над одним из складских помещений, внешняя стенка двух складских помещений и помещения технического обслуживания. После инцидента корабль был направлен для экстренного ремонта на базу Суда-Бэй.

Капитан авианосца США Дэйв Сноуден был снят с должности "в связи с потерей уверенности в его способности осуществлять командование". На его место назначен капитан Крис Хилл.

В авианосную ударную группу, возглавляемую USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS Gettysburg и три ракетных эсминца класса - USS Stout, USS The Sullivans и USS Jason Dunham.

В начале февраля авианосец USS Harry Truman, пройдя Суэцкий канал, зашел в Восточное Средиземноморье. С 14 декабря прошлого года он находился в районе Красного моря в рамках операции по противодействию атакам йеменских хуситов на торговые суда.

США Средиземное море
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