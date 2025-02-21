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В Молдавии приняли закон об экспроприации недвижимости для строительства посольства США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в окончательном чтении закон об экспроприации недвижимости на территории бывшего стадиона в центре Кишинева, где планируется строительство нового здания посольства США.

Закон предусматривает признание строительных работ по возведению нового посольства США в Республике Молдова "общественно полезными и представляющими национальный интерес". Это позволяет провести экспроприацию с выплатой компенсации. Под экспроприацию попадут: все здания, включая недостроенные, временные сооружения или другие (заборы, стены, асфальтовое покрытие и т.д.), расположенные на земельном участке.

В июле 2024 года парламент ратифицировал соглашение с США о продаже данного участка в 5,18 га под строительство нового посольства. Цена продажи составит 18 млн евро. Также предусмотрены дополнительные 7,5 млн евро для выплат компенсаций владельцам недвижимости на территории бывшего стадиона.

На участке, кроме посольского комплекса, будет обустроена парковая зона.

Ранее министр культуры Молдавии Серджиу Продан заявлял, что США намерены инвестировать в строительные работы около $240 млн.

Посольство США будет сооружено на территории бывшего Республиканского стадиона, построенного в 1952 году. Он вмещал 20 тысяч зрителей, здесь проводила матчи кишиневская команда "Нистру".

Республиканский стадион был разрушен в 2007 году по инициативе прежних властей - президента Владимира Воронина и премьер-министра Василия Тарлева. Тогда территорию планировали продать инвестору из Бельгии под строительство жилого комплекса. В связи со сменой власти проект не был реализован. За прошедшие почти 20 лет территория бывшего стадиона в центральной части Кишинева превратилась в заброшенный пустырь, но прилегающие здания и помещения, относящиеся к стадиону, были приватизированы предпринимателями, в том числе компаниями беглого олигарха Илана Шора.

Кишинев США Молдавия Нистру Илан Шор Серджиу Продан
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