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В Кишиневе для посольства США построят новые здания за $400 млн

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Новый посол США в Молдавии Джозеф Буркхалтер сообщил журналистам о планах строительства нового комплекса зданий для посольства в Кишиневе за $400 млн.

"Если кто-то думал, что Соединенные Штаты забыли о Молдавии, пусть подумает еще раз, потому что мы строим новое посольство. Это будет большой комплекс в исторической части города, а рядом будет общественный парк", - заявил он.

Комплекс зданий нового посольства США будет построен месте бывшего республиканского стадиона в исторической части Кишинева. Республиканский стадион был разрушен при власти партии коммунистов в 2007 году. Территорию планировали продать инвестору из Бельгии под строительство жилого комплекса. В связи со сменой власти проект не был реализован, а территория превратилась в заброшенный пустырь.

Меморандум по продаже территории под строительство посольства был подписан в 2022 году. Цена участка составила около $18 млн. Эти деньги власти планируют направить на создание центра современного искусства и культуры Universul; ремонт спортивных школ; проектирование будущего Национального стадиона.

По соглашению США обязались возместить до $7,5 млн расходов на освобождение участка, включая компенсации владельцам недвижимости. Парламент признал строительство посольства проектом национального значения, после чего началась экспроприация недвижимости. Государство изъяло 16 объектов, принадлежавших десяти правообладателям. Общая сумма компенсаций составила около пяти млн евро. Восемь обладателей недвижимости оспорили размер выплат в суде.

Ранее оппозиция критиковала решение властей уступить участок в центральной части Кишинева под строительство посольства США. По мнению оппозиции, это место следовало использовать для нужд столицы.

США Кишинев Бельгия Молдавия Джозеф Буркхалтер Национальный стадион
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