Молдавия продаст здание бывшего стадиона под строительство посольства США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия и США подписали меморандум о соглашении по продаже территории бывшего Республиканского стадиона под строительство посольства США. Об этом сообщило в пятницу посольство США в Кишиневе.

"На новой территории кампусе Посольства США в Кишиневе появятся общественный парк, отреставрированные исторические ворота стадиона и дипломатический кампус мирового класса, демонстрирующий силу и устойчивость партнерства между двумя странами",- отмечается в сообщении.

Решение о продаже территории бывшего Республиканского стадиона

Как уже сообщал "Интерфакс", на прошлой неделе правительство Молдавии приняло в среду окончательное решение о продаже территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания нового посольства США. Согласно принятому постановлению, стороны подпишут специальный Меморандум о приобретении имущества, территория в 5,18 га в Кишиневе будет оценена Агентством публичной собственности. В течение 60 дней после подписания Меморандума, правительство представит американской стороне цену, США могут согласиться либо представить альтернативную цену. После согласования цены, с учетом площади (которая не может быть ниже рыночной цены), стороны подтвердят ее дополнительным соглашением.

Строительные работы планируется проводить в 2024-2025 гг. Посольство США уже представило проект комплекса зданий, который расположится в одном из кварталов в центре Кишинева. Основное здание посольства будет иметь 35 м. в высоту. На части территории бывшего стадиона предполагается возвести парковую зону для общественного пользования. Также, посольство обязалось сохранить и отреставрировать центральные ворота стадиона, которые представляют архитектурную ценность.

Бывший Республиканский стадион был построен в 1952 году. Он вмещал 20 тыс. зрителей, здесь проводила матчи кишиневская команда "Нистру", которая несколько лет играла в Высшей лиге Чемпионата СССР по футболу.

Спортивные сооружения внутри стадиона были снесены еще в 2007 году, когда президентом Молдавии был Владимир Воронин. Он обещал тогда, что уже к 2009 году на месте старого стадиона появится ультрасовременная футбольная арена. За прошедшие почти 15 лет стадион, от которого остался только забор и центральная арка, зарос бурьяном и завален мусором. Этот участок земли в центре Кишинева оценивается в $15-20 млн.

Правительства Молдавии и США в 2018 году стран подписали меморандум о приобретении территории для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатическому представительству, поручив правительству провести сделку по продаже территории по рыночной цене. В конце 2020 года правительство социалистов отменило решение правительства. Однако, в июле 2021 года по запросу нового правительства, Конституционный суд Молдавии оставил в силе закон о продаже территории посольству США.