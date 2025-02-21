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Cпецпосланник Трампа заявил, что ХАМАС уничтожат, если движение не вернет всех заложников

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам заложников Адам Бёлер призвал палестинское движение ХАМАС вернуть всех удерживаемых в секторе Газа людей.

"На месте ХАМАС я бы отпустил всех заложников, иначе этому движению грозит уничтожение", - сказал в пятницу Бёлер в эфире телеканала CNN.

Накануне израильские военные получили от ХАМАС через сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) четыре гроба с телами заложников. В движении сообщили, что отдали тела четырех человек, в частности, двух детей и их матери. Согласно информации ХАМАС, все они погибли во время израильского авиаудара по Газе.

Однако позже в Израиле заявили, что на самом деле дети были убиты "в плену террористами". Кроме того, анализ ДНК показал, что в числе переданных тел, вопреки утверждениям палестинской стороны, не было матери детей - Шири Бибас. 1 февраля ХАМАС освободил из плена единственного выжившего члена семьи Бибас - отца детей Ярдена.

Палестинское движение, в свою очередь, отметило, что проведет расследование этих обвинений. В ХАМАС допустили, что могла произойти "ошибка или путаница" с телами.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры сектора Газа.


Хроника 07 октября 2023 года – 21 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США ХАМАС Адам Белер Шири Бибас Израиль
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