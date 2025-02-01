Поиск

ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников

ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников
Жители Тель-Авива смотрят трансляцию передачи заложников
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС освободило еще двоих заложников, они уже переданы Армии обороны Израиля, сообщает в субботу The Times of Israel.

Освобождены Ярден Бибас и Офер Кальдерон, их удерживали 484 дня. Позднее в субботу запланирована передача Израилю еще одного заложника - Кита Сигела.

7 октября 2023 года вместе с Ярденом Бибасом были похищены его жена Шири и двое их детей - Ариэль и Кфир. Они остаются в секторе Газа, израильские власти выражают обеспокоенность их судьбой.

Обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа.

ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ осудил решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Самолет санитарной авиации рухнул на жилой массив в Филадельфии

Самолет санитарной авиации рухнул на жилой массив в Филадельфии

Спецпосланник Трампа заявил, что украинский конфликт можно завершить в течение месяцев

Трамп не передумал вводить пошлины на товары из ЕС

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Трамп заявил о "серьезных обсуждениях" с РФ урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о "серьезных обсуждениях" с РФ урегулирования конфликта на Украине

Власти США за несколько недель подготовят центр для нелегалов в Гуантанамо

Власти США за несколько недель подготовят центр для нелегалов в Гуантанамо
Смена власти в Сирии

В Сирии задержали двоюродного брата Асада

В Сирии задержали двоюродного брата Асада
Обострение палестино-израильского конфликта

ЕС разворачивает миссию на КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5790 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе314 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });