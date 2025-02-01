ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников

Жители Тель-Авива смотрят трансляцию передачи заложников Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС освободило еще двоих заложников, они уже переданы Армии обороны Израиля, сообщает в субботу The Times of Israel.

Освобождены Ярден Бибас и Офер Кальдерон, их удерживали 484 дня. Позднее в субботу запланирована передача Израилю еще одного заложника - Кита Сигела.

7 октября 2023 года вместе с Ярденом Бибасом были похищены его жена Шири и двое их детей - Ариэль и Кфир. Они остаются в секторе Газа, израильские власти выражают обеспокоенность их судьбой.

Обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа.