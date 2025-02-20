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Израиль получил тела двух детей и двух взрослых, захваченных ХАМАС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные получили от сотрудников Международного комитета Красного креста (МККК) четыре гроба с телами заложников палестинской группировки ХАМАС, сообщает в четверг The Times of Israel.

Ранее в четверг на юге сектора Газа прошла церемония передачи тел сотрудникам гуманитарной организации. Гробы погрузили в машины МККК, после чего машины направились на территорию Израиля.

В группировке сообщили, что отдали тела четырех человек, двое из которых - дети. Согласно информации ХАМАС, все они были убиты во время израильского авиаудара по Газе.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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