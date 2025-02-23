Трамп и Трюдо высказались за урегулирование конфликта на Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонную беседу по целому ряду вопросов, сообщил Белый дом.

"Обсуждение перешло к предстоящему в понедельник саммиту G7, который будет посвящен третьей годовщине (...) войны на Украине", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "Трюдо поддержал желание президента Трампа положить конец войне и признал, что президент является единственным мировым лидером, который может добиться справедливого и прочного мира".

Трамп в очередной раз заявил, "война никогда не должна была начаться и не началась бы, если бы он был президентом в то время", говорится в сообщении.

Канадские СМИ напоминают, что ранее на этой неделе Трюдо заявил журналистам, что Украина должна занять место за столом переговоров о прекращении конфликта.

Трюдо, по информации Белого дома, сообщил Трампу о "90-процентном сокращении" ввоза фентанила через канадско-американскую границу.