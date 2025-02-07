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Трюдо ожидает долговременных проблем Канады в отношениях с США

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадский премьер Джастин Трюдо в пятницу заявил, что Канаду может ожидать длительный период непростых отношений с США.

"Прямо сейчас нам надо определиться со стратегическим видением того (...) как мы выдержим сложности, преуспеем, станем мощнее в течение следующих четырех лет, в то время как мы можем столкнуться с более проблемной долгосрочной ситуацией в США", - приводят западные СМИ слова Трюдо со встречи с лидерами бизнес-сообщества и профсоюзов, посвященной усилению экономики и диверсификации торговли.

По его словам, самая насущная задача Оттавы - убедить Вашингтон, что она принимает все возможные меры в борьбе с поставками фентанила в США. Премьер отметил, что, если в конце концов, США введут пошлины на канадские товары, Канада прибегнет к похожим ответным шагам. Однако, уточнил Трюдо, Канада все равно будет добиваться отмены всех таких мер.

Также Трюдо упомянул, что в нынешних условиях канадские власти должны бороться против установления торговых барьеров между всеми 10 канадскими провинциями.

СМИ напоминают, что 75% экспортируемых Канадой товаров и услуг так или иначе связаны с США. Вместе с тем на этой неделе советник президента США по торговле Питер Наварро утверждал, что у Канады есть проблемы с визами, благодаря чему лица из американских списков потенциальных террористов могут въехать в США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Однако затем после переговоров с Трюдо Трамп в понедельник объявил о приостановке введения пошлин для Канады на 30 дней.

Трюдо объяснял, что США пошли на такой шаг в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами стоимостью $1,3 млрд. Он сказал, что Канада укрепит границу с США новыми вертолетами, технологиями и персоналом, чтобы остановить поток фентанила. По словам Трюдо, Канада также внесет картели в список террористических организаций, обеспечит круглосуточное наблюдение за границей, создаст совместные канадско-американские ударные силы для борьбы с организованной преступностью, поставками фентанила и отмыванием денег.

Джастин Трюдо Дональд Трамп Канада США
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